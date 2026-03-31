Гвардиола обеспокоен из-за возможного ухода Родри и Бернарду летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола всерьез обеспокоен будущим своей команды, поскольку полузащитники Бернарду Силва и Родри могут покинуть клуб по окончании сезона. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, Родри и Бернарду оказывают существенное влияние не только на поле, но и за его пределами, в связи с чем их уход может сильно сказаться на результатах "горожан".

Португальский футболист намерен рассмотреть все варианты продолжения карьеры в качестве свободного агента грядущим летом. Интерес к нему проявляют "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Бенфика". В случае с Родри не исключен его переход в мадридский "Реал".

Силва играет за "Манчестер Сити" с 2017 года, Родри — с 2019 года.