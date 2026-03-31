Роналду пытается убедить Каземиро перейти в "Аль-Наср"

31 Марта 2026 18:34
13
Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду взял на себя инициативу, чтобы попытаться убедить полузащитника Каземиро присоединиться к саудовской команде. Грядущим летом бразильский футболист покинет "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, Роналду видит в Каземиро ключевой элемент, который придаст его команде решающий импульс в повышении ее класса.

Подчеркивается, что в подписании 34-летнего полузащитника также заинтересован "Интер Майами". При этом переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Недавно Каземиро был замечен в Майами, предположительно, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба и провести личные встречи с руководством.

Роналду и Каземиро вместе играли за мадридский "Реал" с 2013 по 2018 год.

