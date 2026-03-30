30 Марта 2026
RU

Билеты на Евро-2028 окажутся дешевле парковки на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
30 Марта 2026 21:37
26
Билеты на Евро-2028 окажутся дешевле парковки на ЧМ-2026

Некоторые билеты на чемпионат Европы 2028 года будут стоить менее 35 евро.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Times Sport, УЕФА намерен установить доступные цены, чтобы сделать турнир более открытым для болельщиков.

Отмечается, что два билета на Евро-2028 обойдутся дешевле, чем парковочное место во время чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

По данным источника, стоимость парковки на матчах мундиаля варьируется от 75 до 175 долларов.

Напомним, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

