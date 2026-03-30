УЕФА сохранил цены на билеты Евро-2028

УЕФА принял решение сохранить цены на билеты низких категорий на чемпионат Европы по футболу 2028 года на уровне Евро-2024.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на источник, стоимость билетов категории Fans First составит 26 фунтов стерлингов (около 60 манатов), а третьей категории - 52 фунта стерлингов (около 120 манатов).

Эти показатели соответствуют ценам, установленным на чемпионате Европы 2024 года, который прошел в Германии.

Отметим, что всего в продажу планируется выпустить около 1,2 млн билетов в этих категориях. При этом возможное повышение цен может коснуться только более дорогих мест.