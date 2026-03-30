Дешам жестко отреагировал на грубую игру против Олисе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал судей, работавших на товарищеском матче между Францией и Колумбией (3:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Дешам выразил недовольство грубым фолом против игрока сборной Франции Майкла Олисе.

Дешам отметил, что южноамериканские команды известны своей интенсивной игрой, однако этот эпизод перешел все границы:

"Последний подкат… к счастью, Олисе подпрыгнул, иначе мог бы лишиться ноги. Отсутствие VAR этому способствует. Агрессия - это одно, но здесь уже перебор".

Он добавил, что этот момент сильно его разозлил, и он высказал претензии резервному судье:

"Я был очень зол. Это не футбол, а скорее американский футбол. Здесь таким вмешательствам не место".