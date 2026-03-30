Анчелотти: "Модрич находится в замечательной физической и психологической форме"

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко отозвался о полузащитнике "Милана" Луке Модриче. Ранее итальянец и хорват вместе работали в мадридском "Реале".

"По какой причине Модрич до сих пор играет важную роль в команде? Это уникальный случай, потому что в мой последний год в Мадриде, когда Луке было 39, он не пропустил ни одного тренировочного занятия. Он в замечательной физической и психологической форме", — приводит слова Анчелотти İdman.Biz со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

В сезоне-2025/2026 полузащитник "Милана" провел 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.