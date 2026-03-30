Анчелотти: "Модрич находится в замечательной физической и психологической форме"

30 Марта 2026 07:14
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко отозвался о полузащитнике "Милана" Луке Модриче. Ранее итальянец и хорват вместе работали в мадридском "Реале".

"По какой причине Модрич до сих пор играет важную роль в команде? Это уникальный случай, потому что в мой последний год в Мадриде, когда Луке было 39, он не пропустил ни одного тренировочного занятия. Он в замечательной физической и психологической форме", — приводит слова Анчелотти İdman.Biz со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.

В сезоне-2025/2026 полузащитник "Милана" провел 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.

İdman.Biz
Новости по теме

Якоб Неэструп уволен с поста главного тренера "Копенгагена"
03:22
Мировой футбол

Якоб Неэструп уволен с поста главного тренера "Копенгагена"

Неэструп возглавлял "Копенгаген" с 2022 года и становился с командой чемпионом Дании
Более 10 футболистов "Арсенала" числятся травмированными после паузы на матчи сборных
01:28
Мировой футбол

Более 10 футболистов "Арсенала" числятся травмированными после паузы на матчи сборных

На данный момент "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ
Дубль Дуэ принес сборной Франции победу над Колумбией в товарищеском матче - ВИДЕО
01:08
Мировой футбол

Дубль Дуэ принес сборной Франции победу над Колумбией в товарищеском матче - ВИДЕО

Игра проходила в США
Действующий футболист "Тоттенхэма" Бен Дэвис может стать временным тренером команды
00:28
Мировой футбол

Действующий футболист "Тоттенхэма" Бен Дэвис может стать временным тренером команды

29 марта лондонский клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Игора Тудора
Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО
29 Марта 23:20
Мировой футбол

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО

В этой игре южноамериканская сборная представила новый комплект формы в рамках кампании Nike "Рожденные сражаться"
Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок
29 Марта 22:40
Мировой футбол

Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок

Ранее Боатенг был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей