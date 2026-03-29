29 Марта 2026
RU

Джеррард рассказал, кто сможет заменить Салаха в "Ливерпуле"

Мировой футбол
Новости
29 Марта 2026 22:00
24
Бывший капитан и полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард полагает, что вингер "Вест Хэм Юнайтед" Крисенсио Саммервилл мог бы заменить Мохамеда Салаха в составе мерсисайдцев.

"Я большой поклонник Саммервилла. Он просто великолепен в игре один в один. Крисенсио голоден до побед, он стал лучом света в команде, которая борется за выживание. На протяжении сезона он стал только лучше", — циттирует Джеррарда İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports.

Ранее Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провел 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста.

В 27 матчах нынешнего клубного сезона Саммервилл забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО
23:20
Мировой футбол

Сборная Уругвая в матче с Англией показала уникальный вымпел в виде кольчуги - ФОТО

В этой игре южноамериканская сборная представила новый комплект формы в рамках кампании Nike "Рожденные сражаться"
Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок
22:40
Мировой футбол

Бывшему игроку "Баварии" грозит тюремный срок

Ранее Боатенг был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке
80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии
21:20
Мировой футбол

80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии

В настоящее время состояние тренера стабильное
Мбаппе: "Если есть команда, способная победить нынешнюю "Баварию", то это "Реал"
20:40
Мировой футбол

Мбаппе: "Если есть команда, способная победить нынешнюю "Баварию", то это "Реал"

Первый матч между "Реалом" и "Баварией" состоится 7 апреля в Мадриде
В "Барселоне" назвали две причины недовольства травмой Рафиньи
20:20
Мировой футбол

В "Барселоне" назвали две причины недовольства травмой Рафиньи

При этом в клубе не выражают негативной реакции в адрес игрока
"Тоттенхэм Хотспур" уволил третьего тренера за год
19:40
Мировой футбол

"Тоттенхэм Хотспур" уволил третьего тренера за год

На данный момент команда занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге