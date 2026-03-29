Дешам раскритиковал условия в США перед ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о трудностях, с которыми команда столкнулась во время поездки в США на товарищеские матчи с Бразилией и Колумбией.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Goal, французский специалист выразил недовольство логистическими проблемами и усиленными мерами безопасности.

"По прибытии мы провели невероятное количество времени в аэропорту, где нас проверяли так, как я никогда в жизни не видел", - отметил Дешам.

По его словам, команда также столкнулась с трудностями, связанными с перелетами и адаптацией к условиям.

"Тот факт, что мы побывали в Бостоне, важен для нас, потому что мы будем там играть на чемпионате мира. Мы должны минимизировать подобные сложности и адаптироваться", - подчеркнул он.

Дешам также обратил внимание на погодные условия и важность восстановления игроков.

"Летом будет дополнительная жара, и восстановление станет ключевым фактором. Мы постараемся тратить меньше энергии на все, что происходит вне поля", - добавил тренер.