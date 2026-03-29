"Барселона" не готова подписывать хавбека "Ман Сити" даже бесплатно

29 Марта 2026 13:07
"Барселона" не готова подписывать хавбека "Ман Сити" даже бесплатно

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассматривает вариант продолжения карьеры в "Барселоне".

Как передает İdman.Biz, португальский футболист хотел бы перейти в каталонский клуб, а его агент Жорже Мендеш уже начал переговоры с "сине-гранатовыми".

Однако, по информации британской прессы, в "Барселоне" не спешат с подписанием игрока. Руководство клуба сомневается в возможности регистрации трансфера из-за финансовых ограничений.

Отмечается, что контракт Силвы с "Манчестер Сити" рассчитан до конца сезона-2025/2026, после чего он может стать свободным агентом.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны футболиста, переход в "Барселону" на данный момент остается под вопросом.

