Мбаппе близок к рекорду Клозе, но думает о командных целях

Нападающий сборной Франции и "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал возможность стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Zone, на данный момент в активе 27-летнего форварда 12 голов на мундиалях. Рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, который забил 16 мячей.

"Мне нужно всего четыре гола, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионатов мира за всю историю? Совершенно невероятно даже думать об этом.

Для меня чемпионат мира - это главное соревнование, состязание величайших игроков всех времен. Когда мне говорят, что я могу стать лучшим бомбардиром такого турнира за всю историю, просто не могу в это поверить. Я думаю только о реалистичных вещах: как помочь своей команде победить и снова выйти в финал", - заявил Мбаппе.

Отметим, что французскому нападающему осталось забить четыре мяча, чтобы превзойти достижение Клозе.