"Барселона" предложит Левандовскому новый контракт с понижением зарплаты

Футбольный клуб "Барселона" намерена продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, каталонский клуб предложит 37-летнему форварду соглашение сроком на один год с существенным снижением заработной платы.

Сообщается, что ключевым фактором в принятии решения станет предстоящая встреча Левандовского с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом. Ожидается, что окончательный ответ футболист даст к концу апреля или началу мая.

По информации источника, зарплата игрока по новому контракту может сократиться почти на 50%. При этом сам Левандовский чувствует себя комфортно в "Барселоне" и готов остаться в клубе, даже если его роль в команде станет менее значимой.

В текущем сезоне польский форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав три результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 8 миллионов евро.