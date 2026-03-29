"Барселона" предложит Левандовскому новый контракт с понижением зарплаты

29 Марта 2026 11:34
Футбольный клуб "Барселона" намерена продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, каталонский клуб предложит 37-летнему форварду соглашение сроком на один год с существенным снижением заработной платы.

Сообщается, что ключевым фактором в принятии решения станет предстоящая встреча Левандовского с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом. Ожидается, что окончательный ответ футболист даст к концу апреля или началу мая.

По информации источника, зарплата игрока по новому контракту может сократиться почти на 50%. При этом сам Левандовский чувствует себя комфортно в "Барселоне" и готов остаться в клубе, даже если его роль в команде станет менее значимой.

В текущем сезоне польский форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав три результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 8 миллионов евро.

Новости по теме

Мбаппе близок к рекорду Клозе, но думает о командных целях
12:31
Мировой футбол

Мбаппе близок к рекорду Клозе, но думает о командных целях

Французу нужно четыре гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Хавбек "Челси" разочарован и открыт к предложениям
12:15
Мировой футбол

Хавбек "Челси" разочарован и открыт к предложениям

К хавбеку проявляют интерес "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Реал"
Клопп может возглавить "Реал" уже летом
10:50
Мировой футбол

Клопп может возглавить "Реал" уже летом

Сообщается, что решение принято еще в декабре, а контракт подписан

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026
09:57
Мировой футбол

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Бразилец может отказаться от выездных матчей, чтобы избежать травмы

Апелляция "Реала" по удалению Федерико Вальверде отклонена
09:10
Мировой футбол

Апелляция "Реала" по удалению Федерико Вальверде отклонена

Футболист получил красную карточку на 77-й минуте матча с "Атлетико"
"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро
06:36
Мировой футбол

"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро

Каземиро выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге