Хавбек "Челси" разочарован и открыт к предложениям

29 Марта 2026 12:15
Полузащитник "Челси" Коул Палмер может покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, футболист все больше разочаровывается в ситуации в команде и готов рассмотреть предложения от других клубов.

Сообщается, что интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и мадридский "Реал", при этом "Челси" оценивает своего лидера в 150 миллионов фунтов стерлингов.

По данным источника, Палмер недоволен тактическими изменениями в команде, которые, по его мнению, ограничили его свободу действий на поле. Кроме того, ему не хватает взаимодействия с нападающим Николасом Джексоном, который в данный момент выступает за "Баварию" на правах аренды.

В текущем сезоне Палмер провел 25 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав три результативные передачи. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2033 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 110 миллионов евро.

İdman.Biz
