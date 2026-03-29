29 Марта 2026 09:10
Апелляция "Реала" по удалению Федерико Вальверде отклонена

Испанский судейский комитет отклонил апелляцию мадридского "Реала" по удалению полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетико" (3:2), сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Апелляционный суд пришел к выводу о недостаточности доказательной базы со стороны "сливочных" для изменения первоначального решения об одноматчевой дисквалификации футболиста. Таким образом, Вальверде пропустит матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Реалу" предстоит встретиться с "Мальоркой".

Футболист получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне. В официальном протоколе главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро указал, что игрок удален за удар по сопернику, не находясь в пределах досягаемости мяча, с применением чрезмерной силы.

После 29 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Новости по теме

"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро
06:36
Мировой футбол

"Интер Майами" начал вести переговоры с Каземиро

Каземиро выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2022 года
Дэвид Бекхэм высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026
03:32
Мировой футбол

Дэвид Бекхэм высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом на территории трех стран
Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией
00:24
Мировой футбол

Винисиус рискует пропустить матч с Хорватией

Винисиус почувствовал боль в бедре из-за физической перегрузки после матча с Францией
Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"
00:04
Мировой футбол

Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд "Ливерпуля" и "Боруссии"

В прошлом немец возглавлял оба клуба
Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ
28 Марта 22:04
Мировой футбол

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн
Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу
28 Марта 21:20
Мировой футбол

Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почета с трофеем перед игрой с Перу

Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона "Стад де Франс"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге