Апелляция "Реала" по удалению Федерико Вальверде отклонена

Испанский судейский комитет отклонил апелляцию мадридского "Реала" по удалению полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с "Атлетико" (3:2), сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Апелляционный суд пришел к выводу о недостаточности доказательной базы со стороны "сливочных" для изменения первоначального решения об одноматчевой дисквалификации футболиста. Таким образом, Вальверде пропустит матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Реалу" предстоит встретиться с "Мальоркой".

Футболист получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне. В официальном протоколе главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро указал, что игрок удален за удар по сопернику, не находясь в пределах досягаемости мяча, с применением чрезмерной силы.

После 29 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на четыре очка.