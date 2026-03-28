"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"

Футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность трансфера центрального полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в летнее трансферное окно 2026 года. Интерес к футболисту также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", что может привести к масштабным торгам по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, руководство "Ноттингема" осознает высокий спрос на своего лидера и установило на него ценник в размере не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро). Подобная оценка вызвана стремительным прогрессом Андерсона, который за последние два года закрепился в основном составе сборной Англии под руководством Томаса Тухеля и стал одним из самых востребованных игроков Премьер-лиги.

В текущем сезоне 2025/2026 Андерсон демонстрирует высокую стабильность, проведя 41 матч во всех турнирах. На счету полузащитника два забитых мяча и три результативные передачи. Его действующий контракт с "лесниками" рассчитан до лета 2029 года, что позволяет клубу диктовать свои условия на рынке. При этом рыночная стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt, на данный момент составляет 60 миллионов евро, однако реальная сумма сделки, вероятнее всего, окажется значительно выше.