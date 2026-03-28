"Арсенал" включился в гонку за полузащитника "Ноттингем Форест"

28 Марта 2026 09:57
Футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность трансфера центрального полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в летнее трансферное окно 2026 года. Интерес к футболисту также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", что может привести к масштабным торгам по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, руководство "Ноттингема" осознает высокий спрос на своего лидера и установило на него ценник в размере не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро). Подобная оценка вызвана стремительным прогрессом Андерсона, который за последние два года закрепился в основном составе сборной Англии под руководством Томаса Тухеля и стал одним из самых востребованных игроков Премьер-лиги.

В текущем сезоне 2025/2026 Андерсон демонстрирует высокую стабильность, проведя 41 матч во всех турнирах. На счету полузащитника два забитых мяча и три результативные передачи. Его действующий контракт с "лесниками" рассчитан до лета 2029 года, что позволяет клубу диктовать свои условия на рынке. При этом рыночная стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt, на данный момент составляет 60 миллионов евро, однако реальная сумма сделки, вероятнее всего, окажется значительно выше.

Новости по теме

Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А
10:35
Мировой футбол

Франческо Тотти назвал лучшего молодого игрока Серии А

Легенда Ромы выделил самого сильного представителя нового поколения в чемпионате Италии

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды
10:15
Мировой футбол

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды

Лерой Микельс забил в товарищеском матче с Гренадой
"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"
09:17
Мировой футбол

"МЮ" нацелился на звезду "Ньюкасла"

Английский гранд ведет работу над трансфером игрока "Ньюкасла"
"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом
07:10
Мировой футбол

"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом

Американский клуб пока не рассматривает подписание египтянина

"Барселона" выбирает нового левого защитника
06:11
Мировой футбол

"Барселона" выбирает нового левого защитника

В шорт-листе три кандидата из топ-клубов Европы

Скалони сделал заявление о будущем Месси
05:24
Мировой футбол

Скалони сделал заявление о будущем Месси

Тренер сборной Аргентины надеется увидеть лидера на турнире

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Для Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026
25 Марта 23:47
Мировой футбол

Для Неймара разработали специальный план подготовки к ЧМ-2026

Форварду будут дозировать нагрузку, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме