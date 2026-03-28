"Интер Майами" не ведет переговоры с Салахом

"Интер Майами" не ведет переговоры о подписании нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, на данный момент между сторонами не было никаких контактов или обсуждений возможного перехода.

Ранее стало известно, что Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона. Египетский форвард выступает за английский клуб с 2017 года.

За это время 33-летний футболист провел 435 матчей во всех турнирах, в которых забил 255 голов и сделал 122 результативные передачи.

Действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года.