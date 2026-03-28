"Ювентус" нацелился на Левандовского

Футбольный клуб "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" и сборной Польши Роберту Левандовскому.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, представители туринского клуба наблюдали за 37-летним форвардом во время стыкового матча Польша - Албания (2:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Во встрече Левандовский отметился забитым мячом, внеся вклад в победу своей команды.

По информации источника, "Ювентус" планирует усилить состав в летнее трансферное окно и делает ставку на приглашение опытных игроков.

В текущем сезоне нападающий провел 37 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав три результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Левандовского составляет около 8 миллионов евро.