Клопп высказался о разногласиях с Салахом

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих отношениях с Мохамедом Салахом на фоне предстоящего ухода футболиста из клуба.

Как сообщает İdman.Biz со на BBC, специалист признал, что между ними были разногласия, но подчеркнул, что они носили конструктивный характер.

"Мы переписывались на днях. У нас были разногласия, но всегда по правильным причинам. Сейчас все в порядке, особенно если оглянуться назад - даже более чем в порядке. И мы оба очень рады, что были частью этого невероятного пути", - заявил Клопп.

Он также отметил, что расставание является естественным процессом.

"Теперь Салах может уйти куда захочет, а клуб сможет найти других игроков. Это абсолютно нормально", - добавил немецкий специалист.

Отметим, что по завершении сезона 2025/2026 Салах покинет "Ливерпуль". В настоящее время команда занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.