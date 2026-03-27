Клопп - о Салахе: "Он долгое время был частью лучшей тройки нападающих в мировом футболе"

27 Марта 2026 09:15
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение нападающего Мохамеда Салаха покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

"Он долгое время был частью лучшей тройки нападающих в мировом футболе — одной их тех, что забила наибольшее количество голов. Подобное говорит о многом.

Я очень надеюсь, что во время последнего матча [Салаха за "Ливерпуль"] у всех будет улыбка на лице и все будут счастливы, потому что им удалось увидеть одну из самых невероятных карьер", — приводит слова Клоппа İdman.Biz со ссылкой на The Anfield Wrap.

Салах стал футболистом "Ливерпуля" в период работы Клоппа в 2017 году. Салах и "Ливерпуль" объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона во вторник, 24 марта.

