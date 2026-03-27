ФИФА отменила в Канаде до 80 процентов забронированных гостиничных номеров перед чемпионатом мира

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила бронирование порядка 70-80 процентов гостиничных номеров в Ванкувере и Торонто, зарезервированных для чемпионата мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на глав ассоциаций отелей этих городов.

По словам главы Ассоциации отелей Ванкувера Пола Хоуса, подобные отмены брони перед крупными соревнованиями являются стандартной практикой из-за корректировки организаторами квот, однако в данном случае объем отмен оказался выше ожидаемого.

Президент Ассоциации отелей Торонто Сара Энгел сообщила, что отельеры недовольны решением ФИФА. Однако и Хоус, и Энгел уверены, что высвободившиеся номера не пропадут и будут раскуплены туристами, так как и в Ванкувере, и в Торонто в июне-июле всегда "высокий сезон".