RU

ФИФА отменила в Канаде до 80 процентов забронированных гостиничных номеров перед чемпионатом мира

Мировой футбол
Новости
14
Международная федерация футбола (ФИФА) отменила бронирование порядка 70-80 процентов гостиничных номеров в Ванкувере и Торонто, зарезервированных для чемпионата мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на глав ассоциаций отелей этих городов.

По словам главы Ассоциации отелей Ванкувера Пола Хоуса, подобные отмены брони перед крупными соревнованиями являются стандартной практикой из-за корректировки организаторами квот, однако в данном случае объем отмен оказался выше ожидаемого.

Президент Ассоциации отелей Торонто Сара Энгел сообщила, что отельеры недовольны решением ФИФА. Однако и Хоус, и Энгел уверены, что высвободившиеся номера не пропадут и будут раскуплены туристами, так как и в Ванкувере, и в Торонто в июне-июле всегда "высокий сезон".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Консейсау отреагировал на информацию об интересе "Ливерпуля"
04:20
Мировой футбол

Консейсау отреагировал на информацию об интересе "Ливерпуля"

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года
"Атлетико" собирается сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Облаком
03:51
Мировой футбол

"Атлетико" собирается сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Облаком

Оклад словенского голкипера составляет около 20 миллионов евро
Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Бразилия уступила Франции в товарищеском матче
02:16
Мировой футбол

Бразилия уступила Франции в товарищеском матче

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года
Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ
01:10
Мировой футбол

Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что врачи "Реала" обследовали не то колено у Мбаппе
Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде
00:48
Мировой футбол

Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе
24 Марта 16:08
Мировой футбол

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло сообщил о скандале в мадридском клубе из-за лечения форварда