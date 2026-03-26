26 Марта 2026 20:36
ФИФА внесет изменения в ряд правил на чемпионате мира 2026 года

ФИФА планирует изменения в правилах на чемпионате мира 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X.

Время замен: у замененного игрока есть максимум 10 секунд, чтобы покинуть поле. Если он задерживается, его замена откладывается на одну минуту и команда временно остается в меньшинстве.

Ввод мяча в игру: к вбрасываниям из аута и ударам от ворот будет применяться пятисекундный таймер. Превышение этого времени приведет к потере владения мячом.

Медицинская помощь вне поля: игрок, получающий медицинскую помощь на поле, должен покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться, если только травма не была вызвана нарушением, наказанным карточкой.

VAR: VAR сможет пересматривать вторые желтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые.

Также планируется укрепление правила, согласно которому только капитан может подойти к судье, чтобы запросить объяснения. Другим игрокам может быть показана желтая карточка.

Чемпионат мира 2026 года пройдет будущим летом на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счетом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

