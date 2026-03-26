RU

"Аль-Иттихад" готовит предложение по игроку "Челси"

Мировой футбол
Новости
26 Марта 2026 05:19
17
Саудовский "Аль-Иттихад" намерен сделать официальное предложение "Челси" по полузащитнику Энцо Фернандесу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, аргентинский футболист может рассмотреть вариант перехода в Саудовскую Аравию, если стороны достигнут соглашения. При этом сам игрок пока скептически относится к такому шагу, однако финансовые возможности клуба способны повлиять на его решение.

Отмечается, что интерес к Фернандесу проявляют и ведущие европейские клубы, включая "ПСЖ" и "Реал", которые также рассматривают его в качестве потенциального усиления.

В свою очередь "Челси" не намерен расставаться с полузащитником и готов предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Фернандес провел 46 матчей за лондонский клуб, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до 2032 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 90 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

