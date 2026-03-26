"Ливерпуль" нацелился на вингера "ПСЖ"

Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "ПСЖ" Брэдли Баркола и следит за ситуацией вокруг его будущего в парижском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабриса Хокинса, английский клуб внимательно отслеживает переговоры по продлению контракта игрока. В случае, если ситуация не получит развития, "красные" могут предпринять попытку трансфера.

Сообщается, что Баркола рассматривается в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, который может покинуть команду по окончании сезона.

Французский футболист перешел в "ПСЖ" из "Лиона" в 2023 году за 45 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Баркола провел 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет около 70 миллионов евро.