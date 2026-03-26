Анчелотти ответил на призывы вернуть Неймара в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал призывы включить нападающего "Сантоса" Неймара в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, специалист отметил, что слышит все мнения вокруг состава, однако окончательное решение остается за ним. "Я вижу и слышу все. Но моя задача - принимать решения. Вполне нормально, что каждый может выразить свое мнение, ведь в футболе нет универсальной истины", - заявил Анчелотти.

Тренер подчеркнул, что не хочет давать подсказок по будущему составу, особенно из уважения к игрокам, не попавшим в текущую заявку. При этом он сообщил, что окончательное решение по составу на чемпионат мира будет принято в мае.

Анчелотти также рассказал о текущем формировании команды. По его словам, уже определен состав вратарей, а линия защиты практически сформирована. На сбор были приглашены новые игроки - Лео Перейра, Бремер и Рожер Ибаньес, которых тренерский штаб намерен оценить с точки зрения их интеграции в команду.

Отметим, что ранее Неймар не был включен в заявку сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи, что вызвало активное обсуждение в футбольной среде.