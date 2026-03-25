ФИФА ответила на жалобу в Еврокомиссию из‑за цен на билеты на ЧМ‑2026

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу жалобы в Еврокомиссию в связи с ценами на билеты на чемпионат мира‑2026, подчеркнув, что старается гарантировать справедливый доступ на турнир под своей эгидой для всех болельщиков.

Как передает İdman.Biz, ранее сообщалось, что организация по защите прав потребителей Euroconsumers совместно с организацией болельщиков Football Supporters Europe подала жалобу в Европейскую комиссию на ФИФА из‑за цен на билеты на ЧМ‑2026. Заявители считают, что из‑за высокой стоимости билеты стали недоступными для большинства обычных болельщиков.

"ФИФА стало известно о заявлениях, касающихся некой предполагаемой жалобы, которую ФИФА официально не получала. В связи с этим на данном этапе ФИФА не имеет возможности предоставить какие‑либо дополнительные комментарии.

ФИФА сосредоточена на обеспечении справедливого доступа к нашей игре для существующих и потенциальных болельщиков. Будучи некоммерческой организацией, ФИФА реинвестирует доходы, полученные от проведения чемпионата мира, в развитие футбола — мужского, женского и юношеского — во всех 211 ассоциациях‑членах ФИФА по всему миру", — приводит заявление представителя ФИФА Mirror.

