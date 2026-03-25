Уход Салаха станет ключом к дорогостоящему подписанию Олисе - СМИ

В "Ливерпуле" считают, что уход вингера Мохаммеда Салаха в следующем сезоне позволит сэкономить £ 450 тыс. в неделю. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykalia News.

По информации источника, экономия на зарплате египтятнина поможет руководству мерсисайдцев направить все средства на приобретение французского вингера Майкла Олисе из "Баварии" в качестве его преемника.

Салах и "Ливерпуль" объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона во вторник, 24 марта. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провел 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста. Нападающий четыре раза выигрывал "Золотую бутсу" АПЛ. Дважды египтянин становился чемпионом Англии и игроком сезона.