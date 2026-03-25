Пулишич высказался о слухах относительно своего ухода из клуба

Нападающий "Милана" Кристиан Пулишич отреагировал на слухи о своем возможном уходе из итальянского клуба. Ранее сообщалось о предполагаемом интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед", передает İdman.Biz.

"Многие спрашивают меня, что означают эти слухи, а я отвечаю: "Я даже не видел этого. Вообще не знаю". Думаю, всему свое время и место. Обычно это происходит не в разгар сезона, когда я играю в важных матчах. Сейчас не обсуждаю со своим агентом клубы и переходы куда-либо. Меня это особо не задевает. Я счастлив быть там, где нахожусь. Поэтому просто стараюсь сосредоточиться на этом", — приводит слова Пулишича Men’s Journal.