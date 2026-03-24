24 Марта 2026 20:40
В "Челси" приняли решение по будущему Лиама Росеньора

"Челси" не планирует проводить оценку работы главного тренера Лиама Росеньора до лета 2027 года. Английский специалист не будет уволен, даже если "синие" не квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, в клубе понимают, что 41-летний специалист возглавил команду только в январе, поэтому он не может нести единоличную ответственность за ее результаты. Грядущим летом "Челси" планирует усилить состав с целью предоставления Росеньору больше возможностей для влияния на игру.

Англичанин тренирует "синих" с 8 января 2026 года. При нем команда провела 19 матчей во всех турнирах, где 10 раз победила, два раза сыграла вничью и семь раз потерпела поражение.

