Футболист узнал о скором отцовстве через громкоговоритель на стадионе - ВИДЕО

Необычное и трогательное событие произошло после матча любительской лиги Турции между командами "Сивасгюджю Беледиеспор" и "Ширан Йылдызспор". Победив со счетом 1:0, хозяева поля стали свидетелями эмоционального признания.

Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка через стадионные громкоговорители было сделано специальное объявление для одного из игроков "Сивасгюджю". Голос его жены сообщил футболисту и всем болельщикам радостную новость о том, что он скоро станет отцом.

"Сейчас я переживаю самый волнительный момент в своей жизни. К этой прекрасной победе хочу добавить чудесную новость. Я очень люблю тебя, ты станешь отцом!", – говорилось в послании. Услышав эти слова, футболист вместе с партнерами по команде не смог сдержать эмоций и разделил радость с трибунами.