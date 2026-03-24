Агент Хакими отреагировал на слухи о желании защитника перейти в "Реал"

Агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы крайнего защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими, ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

"Интерес "Реала"? Нет, его нет.

Ашраф очень счастлив в "Пари Сен-Жермен", очень доволен своим положением в клубе и хочет выиграть Лигу чемпионов во второй раз, а также пройти с командой как можно дальше.

У нас еще три года по контракту с парижским клубом, и на данный момент он думает только о "Пари Сен-Жермен". Он очень доволен своим тренером, товарищами по команде, и чувствует себя комфортно в стране. Пока что нет никакой возможности, чтобы он ушел", — приводит слова Каманьо İdman.Biz со ссылкой на AS.

Хакими играет за "ПСЖ" с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.