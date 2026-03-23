"ПСЖ" хочет перенести матч перед играми с "Ливерпулем"

Футбольный клуб "ПСЖ" подал запрос на перенос матча чемпионата Франции против "Ланса".

Как передает İdman.Biz, парижский клуб хочет освободить календарь между играми 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", чтобы сосредоточиться на еврокубках.

Ранее лига уже шла навстречу "ПСЖ" - матч с "Нантом" был перенесен, и команда Луиса Энрике не играла во внутреннем чемпионате между встречами с "Челси" в 1/8 финала.

Окончательное решение по игре "Ланс" - "ПСЖ" будет принято на заседании Профессиональной футбольной лиги Франции в четверг.

Отметим, что аналогичный запрос сделал и "Страсбур", который хочет перенести матч с "Брестом" между играми Лиги конференций против "Майнца".