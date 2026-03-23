"ПСЖ" хочет перенести матч перед играми с "Ливерпулем"

23 Марта 2026 20:58
Футбольный клуб "ПСЖ" подал запрос на перенос матча чемпионата Франции против "Ланса".

Как передает İdman.Biz, парижский клуб хочет освободить календарь между играми 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", чтобы сосредоточиться на еврокубках.

Ранее лига уже шла навстречу "ПСЖ" - матч с "Нантом" был перенесен, и команда Луиса Энрике не играла во внутреннем чемпионате между встречами с "Челси" в 1/8 финала.

Окончательное решение по игре "Ланс" - "ПСЖ" будет принято на заседании Профессиональной футбольной лиги Франции в четверг.

Отметим, что аналогичный запрос сделал и "Страсбур", который хочет перенести матч с "Брестом" между играми Лиги конференций против "Майнца".

Новости по теме

Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале
21:59
Мировой футбол

Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале

Голкипер стал самым молодым англичанином с "сухим" матчем за 48 лет
Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии
21:46
Мировой футбол

Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии

Кьеза не сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2026
Осимхен покупает футбольный клуб в Турции
21:16
Мировой футбол

Осимхен покупает футбольный клуб в Турции

Форвард "Галатасарая" намерен стать владельцем "Истанбулспора"

Флик признан лучшим тренером марта в Ла Лиге
20:45
Мировой футбол

Флик признан лучшим тренером марта в Ла Лиге

Наставник "Барселоны" привел команду к трем победам

Большинство зрителей Лиги 1 смотрят матчи нелегально
19:58
Мировой футбол

Большинство зрителей Лиги 1 смотрят матчи нелегально

Французский футбол теряет сотни миллионов евро

Севилья" уволила главного тренера
18:30
Мировой футбол

Севилья" уволила главного тренера

Андалузский клуб объявил об отставке после неудачных результатов

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере
Месси забил 901-й гол в карьере
03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко