23 Марта 2026
RU

Флик признан лучшим тренером марта в Ла Лиге

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2026 20:45
24
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером марта в чемпионате Испании.

Как передает İdman.Biz, в прошедшем месяце каталонский клуб провел три матча в Ла Лиге и одержал три победы. Команда обыграла "Атлетик" (1:0), "Севилью" (5:2) и "Райо Вальекано" (1:0).

Благодаря успешным результатам "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Реал" на четыре очка.

Отметим, что каталонцы уже обеспечили себе участие в общем этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

Следующий матч в чемпионате Испании "Барселона" проведет 4 апреля на выезде против "Атлетико".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале
21:59
Мировой футбол

Вратарь "Манчестер Сити" установил редкое достижение в финале

Голкипер стал самым молодым англичанином с "сухим" матчем за 48 лет
Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии
21:46
Мировой футбол

Форвард "Ливерпуля" покинул сборную Италии

Кьеза не сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2026
Осимхен покупает футбольный клуб в Турции
21:16
Мировой футбол

Осимхен покупает футбольный клуб в Турции

Форвард "Галатасарая" намерен стать владельцем "Истанбулспора"

"ПСЖ" хочет перенести матч перед играми с "Ливерпулем"
20:58
Мировой футбол

"ПСЖ" хочет перенести матч перед играми с "Ливерпулем"

Парижане обратились в лигу с официальным запросом
Большинство зрителей Лиги 1 смотрят матчи нелегально
19:58
Мировой футбол

Большинство зрителей Лиги 1 смотрят матчи нелегально

Французский футбол теряет сотни миллионов евро

Севилья" уволила главного тренера
18:30
Мировой футбол

Севилья" уволила главного тренера

Андалузский клуб объявил об отставке после неудачных результатов

Самое читаемое

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере
Месси забил 901-й гол в карьере
03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко