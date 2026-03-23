Флик признан лучшим тренером марта в Ла Лиге

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером марта в чемпионате Испании.

Как передает İdman.Biz, в прошедшем месяце каталонский клуб провел три матча в Ла Лиге и одержал три победы. Команда обыграла "Атлетик" (1:0), "Севилью" (5:2) и "Райо Вальекано" (1:0).

Благодаря успешным результатам "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Реал" на четыре очка.

Отметим, что каталонцы уже обеспечили себе участие в общем этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

Следующий матч в чемпионате Испании "Барселона" проведет 4 апреля на выезде против "Атлетико".