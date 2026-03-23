Большинство зрителей Лиги 1 смотрят матчи нелегально

Профессиональная футбольная лига Франции зафиксировала высокий уровень нелегального просмотра матчей Лиги 1.

Как передает İdman.Biz, по данным LFP, около 59% болельщиков в стране следят за играми чемпионата через нелегальные трансляции.

По состоянию на декабрь 2025 года порядка двух миллионов человек получали доступ к матчам незаконным способом, несмотря на наличие официальных трансляций через Ligue 1+ и beIN Sports.

В руководстве лиги отмечают, что такие нарушения приводят к финансовым потерям в размере сотен миллионов евро.

Власти Франции уже начали предпринимать меры, направленные на борьбу с нелегальными IPTV-сервисами, включая штрафы для их создателей и пользователей.