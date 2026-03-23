23 Марта 2026
Зинедин Зидан достиг устной договоренности о работе в сборной Франции - СМИ

23 Марта 2026 09:15
Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан в устной форме договорился с Федерацией футбола Франции (FFF) о работе с национальной командой в качестве главного тренера. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien.

Глава FFF Филипп Диалло заявил, что уже знает имя нового главного тренера сборной Франции, но не назвал фамилию специалиста, указав лишь, что на пост претендовали пять человек, каждый из которых является французом.

В качестве тренера "Реала" Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, он дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

На чемпионате мира-2026 сборная Франции сыграет в группе с Сенегалом, Норвегией и еще одной командой, которая определится позднее.

İdman.Biz
