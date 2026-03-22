22 Марта 2026
"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью

22 Марта 2026 11:37
13
"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью на летнее окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UOL, руководство английского клуба намерено подписать полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимарайса.

Отмечается, что "красные дьяволы" уже установили контакт с представителями 28-летнего бразильца. Потенциальная сумма трансфера оценивается примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов (около 69 миллионов евро).

Гимараэс выступает за "Ньюкасл" с начала 2022 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

