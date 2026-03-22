Экс-игрок "Челси" задержан по делу о наркотиках

Бывший защитник "Челси" и "Вест Бромвич Альбион" Нил Клемент был задержан в Испании по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 47-летнего экс-футболиста задержали в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. При нем, а также в его доме, были обнаружены наркотические вещества и наличные деньги.

Отмечается, что полиция изъяла более килограмма запрещенных веществ. Операция проводилась после жалоб местных жителей на подозрительную активность.

После задержания Клемент предстал перед судом и был освобожден под залог на время расследования.

В период своей карьеры он выступал за "Вест Бромвич" с 2000 по 2010 год, проведя 295 матчей и забив 24 гола, а также защищал цвета "Челси".