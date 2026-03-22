22 Марта 2026
Экс-игрок "Челси" задержан по делу о наркотиках

22 Марта 2026 09:56
Экс-игрок "Челси" задержан по делу о наркотиках

Бывший защитник "Челси" и "Вест Бромвич Альбион" Нил Клемент был задержан в Испании по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 47-летнего экс-футболиста задержали в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. При нем, а также в его доме, были обнаружены наркотические вещества и наличные деньги.

Отмечается, что полиция изъяла более килограмма запрещенных веществ. Операция проводилась после жалоб местных жителей на подозрительную активность.

После задержания Клемент предстал перед судом и был освобожден под залог на время расследования.

В период своей карьеры он выступал за "Вест Бромвич" с 2000 по 2010 год, проведя 295 матчей и забив 24 гола, а также защищал цвета "Челси".

İdman.Biz
Новости по теме

"Барселона" может вновь покинуть "Камп Ноу"
09:02
Мировой футбол

"Барселона" может вновь покинуть "Камп Ноу"

Работы по установке крыши могут вынудить клуб временно переехать

Шакил О’Нил призвал Неймара выиграть чемпионат мира
21 Марта 23:59
Мировой футбол

Шакил О’Нил призвал Неймара выиграть чемпионат мира

Легенда НБА сравнил давление на бразильца с тем, что испытывали Майкл Джордан и Леброн Джеймс

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Капитан сборной Марокко отказался от титула КАН-2025
21 Марта 16:14
Мировой футбол

Капитан сборной Марокко отказался от титула КАН-2025

Ашраф Хакими отверг трофей Кубка африканских наций, присужденный решением КАФ
Гвардиола: "Мир рушится, а мы обсуждаем "темные искусства"
21 Марта 06:18
Мировой футбол

Гвардиола: "Мир рушится, а мы обсуждаем "темные искусства"

Тренер "Манчестер Сити" высказался перед финалом с "Арсеналом"

Одноногий вратарь стал героем социальных сетей
21 Марта 04:12
Мировой футбол

Одноногий вратарь стал героем социальных сетей

Футболист с ампутированной ногой впечатлил игрой, отбив несколько сложных ударов

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка
Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
19 Марта 16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме