Тренер Сенегала записал видео с военной базы после решения в пользу Марокко - ВИДЕО

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав опубликовал видео с военной базы вместе с трофеем Кубка африканских наций после скандального решения КАФ.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и присудила сборной Сенегала техническое поражение в финале турнира со счетом 0:3.

Причиной такого решения стал уход сенегальской команды с поля после назначения пенальти на 90+8-й минуте за фол на Браиме Диасе. При этом сама встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой Сенегала в дополнительное время со счетом 1:0.

Позднее власти Сенегала резко раскритиковали решение КАФ и призвали провести расследование, заявив о возможной коррупции в организации.

Ситуация вокруг финала Кубка Африки вызвала широкий резонанс в футбольном мире и продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем.