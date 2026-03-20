Роналду не вошел в заявку сборной Португалии на ближайшие матчи

Сборная Португалии объявила состав на предстоящие товарищеские матчи против Мексики и США.

Как сообщает İdman.Biz, игры пройдут 29 марта и 1 апреля. В окончательный список не попал капитан команды Криштиану Роналду, который пропустит встречи из-за травмы подколенного сухожилия.

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Спортинг").

Защитники: Диогу Дало ("Манчестер Юнайтед"), Томаш Араужу ("Бенфика"), Жоау Канселу ("Барселона"), Матеус Нунес ("Манчестер Сити"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Антониу Силва ("Бенфика"), Ренату Вейга ("Вильярреал"), Нуну Мендеш ("ПСЖ").

Полузащитники: Матеуш Фернандеш ("Вест Хэм Юнайтед"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Жоау Невеш, Витинья (оба - "ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Саму Кошта ("Мальорка").

Нападающие: Педру Гонсалвеш ("Спортинг"), Жоау Феликс ("Аль-Наср"), Франсишку Тринкан ("Спортинг"), Франсишку Консейсау ("Ювентус"), Рафаэл Леау ("Милан"), Педру Нету ("Челси"), Родригу Мора ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьедад"), Рикарду Орта ("Брага").