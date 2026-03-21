Одноногий вратарь стал героем социальных сетей

21 Марта 2026 04:12
Одноногий вратарь стал героем социальных сетей

В футболе произошло необычное событие: молодой вратарь, лишенный одной ноги, вышел на поле и своей игрой привлек всеобщее внимание.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на социальные сети, футболист сначала отложил костыли в сторону, а затем, прыгая, защищал ворота и сумел отбить несколько сложных ударов.

Его выступление вызвало огромный интерес в социальных сетях и быстро стало вирусным. Пользователи высоко оценили стойкость вратаря, назвав его "настоящим героем".

