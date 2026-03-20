20 Марта 2026 06:16
Капитан "Ньюкасл Юнайтед" может продолжить карьеру в Испании

"Манчестер Юнайтед" ведет активные переговоры о покупке полузащитника и капитана "Ньюкасл Юнайтед" Бруно Гимарайнса примерно за € 80 млн. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters.

По информации источника, потенциальному переходу 28-летнего футболиста в стан "красных дьяволов" способен помешать мадридский "Реал". "Сливочные" пристально следят за Гимарайнсом на фоне возможного ухода Эдуарду Камавинга грядущим летом. Подчеркивается, что "Реал" рассматривал кандидатуру бразильского футболиста в 2022 году.

В нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

