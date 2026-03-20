Арбелоа укрепил свои позиции в "Реале" после матчей с "Ман Сити" в ЛЧ

Положение главного тренера мадридского "Реала" Альваро Арбелоа в команде улучшилось после прохода "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, будущее испанского специалиста в "Королевском клубе" по-прежнему является неопределенным и будет напрямую зависеть от результатов по окончании сезона. Однако победные матчи с "горожанами" в Лиге чемпионов принесли Арбелоа "ценный авторитет в тот момент, когда ситуация казалась наиболее безнадежной".

43-летний специалист возглавил "Реал" 13 января. Действующее трудовое соглашение Арбелоа с испанским грандом рассчитано до лета 2027 года.