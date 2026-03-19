"Ливерпуль" расследует ситуацию с Ноа Лангом, повредившим руку на "Энфилде"

"Ливерпуль" проведет расследование травмы полузащитника "Галатасарая" Ноа Ланга, которая случилась на "Энфилде" во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провел на газоне. С поля его унесли на носилках. Мерсисайдцы расследуют, как именно произошло повреждение и можно ли было избежать травмы.

Отметим, что у полузащитника турецкой команды выявили серьезное рассечение.