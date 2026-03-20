"Карабах" сыграет с "Кяпазом" в матче 25-го тура Премьер-лиги

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Карабах" сыграет на выезде с "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 15:00. Главным арбитром назначен Али Алиев.

Отметим, что "Кяпаз" с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карабах", набравший 52 очка, располагается на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.

Мисли Премьер-лига

25-й тур

20 марта

15:00. "Кяпаз" - "Карабах"

Судьи: Али Алиев, Эльшад Абдуллаев, Тарлан Талыбзаде, Эмин Алиев.

VAR: Рауф Джабаров.

AVAR: Намик Гусейнов.

Инспектор судей: Фейзулла Фейзуллаев.

Представитель AFFA: Эльман Мусаев.

Евлахский городской стадион

Тур завершится 21 марта.