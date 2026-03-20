"Карабах" сыграет с "Кяпазом" в матче 25-го тура Премьер-лиги

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Карабах" сыграет на выезде с "Кяпазом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 15:00. Главным арбитром назначен Али Алиев.
Отметим, что "Кяпаз" с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карабах", набравший 52 очка, располагается на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.
Мисли Премьер-лига
25-й тур
20 марта
15:00. "Кяпаз" - "Карабах"
Судьи: Али Алиев, Эльшад Абдуллаев, Тарлан Талыбзаде, Эмин Алиев.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Намик Гусейнов.
Инспектор судей: Фейзулла Фейзуллаев.
Представитель AFFA: Эльман Мусаев.
Евлахский городской стадион
Тур завершится 21 марта.