Харри Кейн: "Мы будем готовы к "Реалу". Мы никого не боимся."

19 Марта 2026 10:28
Харри Кейн: "Мы будем готовы к "Реалу". Мы никого не боимся."

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн прокомментировал предстоящее противостояние с мадридским "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Форвард подчеркнул готовность команды к борьбе после уверенной победы над итальянской "Аталантой" в предыдущем раунде турнира с общим счетом 10:2.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany, английский нападающий оценил уровень сложности будущего соперника и отметил психологический настрой своего коллектива. Нападающий мюнхенцев Харри Кейн поделился ожиданиями от встречи с мадридским "Реалом" в четвертьфинале главного еврокубка, отметив, что разгром "Аталанты" придал команде необходимую уверенность перед следующей стадией.

"Следующий соперник очень трудный. Когда играешь против "Реала" в Лиге чемпионов, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Нужно быть готовым к борьбе. Мы будем готовы. Мы никого не боимся. Знаем, что будет тяжело. Нам нужно продолжать в том же духе благодаря уверенности, которую мы получили в матче с "Аталантой" и этом сезоне", - заявил Харри Кейн.

