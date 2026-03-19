Виктор Осимхен выбыл из строя из-за перелома руки в матче против "Ливерпуля" - ВИДЕО

Футболист турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен получил перелом правого предплечья во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Инцидент произошел на восьмой минуте встречи, когда нигерийский форвард столкнулся с защитником хозяев Ибраимой Конате. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и наложенную повязку, игрок был заменен в перерыве матча.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Галатасарая", по итогам обследования в больнице Ливерпуля у футболиста подтвердился перелом. Врачи уже наложили гипс на поврежденную конечность, а окончательное решение о необходимости хирургического вмешательства будет принято в ближайшие дни.