Тьерри Анри ответил на критику стиля игры "Арсенала"

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал дискуссии вокруг игрового стиля команды под руководством Микеля Артеты.

Как сообщает İdman.Biz, на фоне лидерства в английской Премьер-лиге (АПЛ) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, эксперты и болельщики все чаще обвиняют "канониров" в отходе от зрелищного футбола в пользу результата.

Анри подчеркнул, что для него как для болельщика важнее долгожданный титул, чем эстетика игры. "Как болельщик "Арсенала", я могу не любить их стиль, но я его уважаю. Не говорю, что они обязательно выиграют лигу, но если это случится, я буду уважать то, как они этого добились. Неважно, что нравится мне, моей маме или папе. Мы просили Микеля Артету найти способ побеждать, и он его нашел. Все просто. Я хочу выиграть лигу, прошло уже 22 года", — заявил француз.

Легендарный форвард отметил, что на протяжении долгого времени "Арсенал" критиковали за отсутствие спортивной зрелости и неумение удерживать лидерство. По мнению Анри, нынешняя команда научилась "побеждать грязно", что является необходимым качеством для чемпиона.

"Три года назад люди говорили о том, как хорошо играет "Арсенал", и одновременно выдвигали эти обвинения. Теперь они играют так, и люди снова недовольны", — добавил Анри.

Напомним, что "Арсенал" занимает первое место в таблице АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 9 очков. Последний раз "канониры" становились чемпионами Англии в сезоне 2003/04, когда Тьерри Анри был лидером состава "непобедимых". Статистика текущего сезона подтверждает, что "Арсенал" стал пропускать значительно меньше, сделав ставку на надежность обороны и стандарты.