Бывший нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес признал, что нанес ножевое ранение своему двоюродному брату. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Nu.nl. При этом, по версии адвокатов, инцидент произошел в рамках самообороны.

По данным защиты, Промес подтвердил, что в 2020 году во время семейного торжества ударил двоюродного брата ножом в область колена. В то же время адвокаты футболиста настаивают, что он не должен быть наказан, поскольку действовал, защищая себя.

Напомним, в июне 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды. Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина и к 18 месяцам заключения по делу о нападении на двоюродного брата. Оба приговора были обжалованы.