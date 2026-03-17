17 Марта 2026
RU

Состав "Челси" снова просочился в Сеть незадолго до матча с "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
17 Марта 2026 22:44
26
Состав "Челси" снова просочился в Сеть незадолго до матча с "ПСЖ"

Лондонский "Челси" снова столкнулся с утечкой информации о стартовом составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Отмечается, что представители английского клуба отказались от комментариев по данному вопросу.

Стартовый состав "синих" был опубликован во французских СМИ. Это уже второй подобный случай за последнее время — аналогичная ситуация произошла и перед первой игрой в Париже.

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор ранее заявлял, что не знает, каким образом данные попадают в прессу, но пообещал провести расследование.

İdman.Biz
Тэги:

