Суд Амстердама рассмотрит ходатайство Квинси Промеса

17 Марта 2026 12:14
Суд Амстердама рассмотрит ходатайство Квинси Промеса

Апелляционный суд Амстердама сегодня, 17 марта, проведет заседание по делу Квинси Промеса. На слушании будет рассмотрено ходатайство адвокатов об освобождении 34-летнего футболиста из-под стражи на время апелляционного процесса или досрочно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-секретаря суда Мелиссу Зейлстру, дата рассмотрения дела по существу на данный момент не назначена. Текущие заседания касаются исключительно изменения меры пресечения и условий пребывания осужденного под стражей. Защита игрока аргументирует необходимость освобождения наличием у него пяти детей и финансовыми трудностями. Ранее суд неоднократно отклонял подобные просьбы, указывая на высокую вероятность побега Промеса.

Нападающий был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ в июне 2025 года после того, как долгое время скрывался в России. Бывший игрок московского "Спартака", "Аякса" и "Севильи" приговорен в общей сложности к 7.5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в контрабанде наркотиков, за что он получил 6 лет, и в вооруженном нападении на двоюродного брата, добавившем еще 1.5 года к сроку. В активе Промеса 50 матчей и семь голов за национальную сборную Нидерландов.

