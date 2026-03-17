17 Марта 2026 10:29
Неймар о решении Анчелотти: "Я не могу оставить это без внимания"

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о решении главного тренера Карло Анчелотти не вызывать его на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, футболист признался, что разочарован этим решением, но намерен продолжать работу ради возвращения в состав.

"Я не могу оставить это без внимания. Конечно, я разочарован и расстроен тем, что не получил вызов в сборную. Но продолжаю сосредотачиваться на своей работе - от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный состав сборной еще впереди", - сказал Неймар.

Отметим, что сборная Бразилии проведет товарищеские матчи 26 марта против Франции и 1 апреля против Хорватии.

İdman.Biz
