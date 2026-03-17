17 Марта 2026
Тренер "Буде-Глимта": "Мы ничего не боимся"

17 Марта 2026 09:30
Тренер "Буде-Глимта": "Мы ничего не боимся"

Тренер "Буде-Глимта" оценил шансы команды в Лиге чемпионов

Главный тренер "Буде-Глимта" Кьетиль Кнутсен заявил, что его команда не испытывает страха перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга".

Как сообщает İdman.Biz, норвежский клуб выиграл первый матч со счетом 3:0.

"Мы ничего не боимся. Понимаем, что "Спортинг" начнет матч на высоком темпе с первых минут. Но я не могу позволить себе бояться. Мы должны быть готовы к игре. Нам придется много бегать, и мы уверены в своей физической готовности. Всегда стараемся превосходить соперников в движении", - сказал Кнутсен.

İdman.Biz
